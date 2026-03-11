Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο που καταγράφει τη δράση ενός άνδρα ο οποίος επιχείρησε να βάλει… χέρι σε εκκλησία στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας έβγαλε τη μπλούζα του και τη φόρεσε στο κεφάλι του προκειμένου να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, ενώ φορούσε και γυαλιά ηλίου. Στη συνέχεια μπήκε στον ναό και άρχισε να ψάχνει μπροστά από τις εικόνες για τάματα που είχαν αφήσει οι πιστοί, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να βρει τρόπο να ανοίξει το παγκάρι.

Κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι στον χώρο υπήρχε κάμερα ασφαλείας που κατέγραφε τις κινήσεις του. Τότε βγήκε από την εκκλησία, βρήκε ένα κομμάτι ξύλο ή σίδερο και επέστρεψε για να σπάσει την κάμερα.