Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 22/6 σε περιοχή του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο Έλληνες, ηλικίας 47 και 80 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την καλλιέργεια μια φυτείας κάνναβης, παράνομη οπλοκατοχή και παραβάσεις που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί ζωοκλοπής.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης κατοχής όπλων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, οι οποίοι συνέδραμαν στην αξιοποίηση των πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης, ενώ ο 80χρονος φέρεται να προσήλθε στον χώρο με επιβατηγό όχημα και να εκτελούσε εργασίες περιποίησης των φυτών.

Ακολούθησαν έρευνες τόσο στη φυτεία όσο και στην κατοικία που χρησιμοποιούσαν από κοινού οι δύο συλληφθέντες, καθώς και σε ποιμνιοστάσια που βρίσκονται στην κατοχή τους. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 34 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως και 1,5 μέτρου.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο πιστόλια με ισάριθμους γεμιστήρες, ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ με γεμιστήρα, 46 πλήρη φυσίγγια, μία ξιφολόγχη, δύο κινητά τηλέφωνα, καλλιεργητικά εργαλεία, καθώς και 963 πλαστικά ενώτια ζώων.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν επίσης παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης για τη ζωοκλοπή, καθώς εντοπίστηκε έλλειψη ενωτίων σε ζώα και δεν είχε υποβληθεί η προβλεπόμενη ετήσια κτηνοτροφική δήλωση.

Το επιβατηγό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 80χρονος κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων, ενώ οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου. Την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ηράκλειο: Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Με ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία ανέφερε: «Συνελήφθησαν σήμερα (22.06.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 47 και 80 ετών κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις Νόμου περί όπλων. Επιπλέον σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου καθώς και εφαρμογής ειδικού σχεδίου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, σήμερα (22.06.2026) πρωινές ώρες οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε να καλλιεργείται φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και κατελήφθη ο 80χρονος να μεταβαίνει με Ι.Χ.Ε. όχημα στο χώρο της φυτείας και να εκτελεί καλλιεργητικές εργασίες.

Σ έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον εν λόγω χώρο και σε έρευνες που ακολούθησαν στην κοινή οικία των ημεδαπών και σε ποιμνιοστάσια που κατέχουν και χρησιμοποιούν από κοινού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-34- δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούνταν στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 1,5 μέτρου

-2- πιστόλια με -2- γεμιστήρες

Πολεμικό τυφέκιο (KALASHNIKOV) με -1- γεμιστήρα

-46- πλήρη φυσίγγια

Ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου

-2- Κινητά τηλέφωνα

Διάφορα καλλιεργητικά εργαλεία

-963- πλαστικά ενώτια

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που εμπίπτουν στην Αστυνομική Διάταξη περί Ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων και μη υποβολή ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης)

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης αξιόποινων πράξεων.

Συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.»