Αναστάτωση προκλήθηκε στη Χερσόνησο της Κρήτης, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/03), ένας 93χρονος από λιμνοδεξαμενή στο χωριό Μοχός.

Για το περιστατικό στήθηκε άμεσα επιχείρηση από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή 9 πυροσβεστών και 5 οχημάτων από την 3η ΕΜΑΚ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσονήσου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι διασώστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση ανάσυρσης.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

