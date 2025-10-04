Ένα ακόμη περιστατικό σχολικής βίας έχει τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρχές, μετά από καταγγελία που έγινε για επίθεση 15χρονου μαθητή σε 14χρονη συμμαθήτριά του, σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretapost, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην αυλή του σχολείου. Ο 15χρονος πλησίασε την ανήλικη, της έκανε κεφαλοκλείδωμα και στη συνέχεια την γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, χωρίς, όπως αναφέρεται, να έχει προηγηθεί κάποιος καυγάς.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο του ανήλικου δράστη όσο και της 32χρονης μητέρας του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.