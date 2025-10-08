Για διακοπές στην Κρήτη ξεκίνησε από τη Βρετανία ένας 52χροος Πολωνός, αλλά αντί για τη παραλία και το ξενοδοχείο, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα.

Όπως δημοσίευσε το patris.gr, η πτήση του 52χρονου αναχώρησε από τη μεγάλη Βρετανία χθες το βράδυ με τελικό προορισμό το Ηράκλειο.

Οι επιβάτες της, χρειάστηκε να περάσουν από διαβατηριακό έλεγχο, όπως προβλέπεται για τις πτήσεις που έρχονται από χώρες εκτός Σένγκεν.

Η σύζυγος του Πολωνού, όταν οι αστυνομικοί του αερολιμένα πληκτρολόγησαν το όνομά της, διαπίστωσαν ότι μπορεί να περάσει τον έλεγχο και να συνεχίσει προς το τουριστικό μέρος όπου επέλεξε μαζί με τον άνδρα της να κάνει διακοπές.

Δεν ίσχυε όμως το ίδιο και για τον 52χρονο άνδρα από την Πολωνία. Με την πληκτρολόγηση των στοιχείων του, χτύπησε «κόκκινο» στις οθόνες ελέγχου. Ο 52χρονος έχει καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκιση. Ο λόγος; Διότι δεν πλήρωνε τη διατροφή στη πρώην σύζυγό του στην Πολωνία!

Τελικώς, ο Πολωνός συνελήφθη και η σύζυγός του συνέχισε τις διακοπές της προς τη Χερσόνησο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Ο 52χρονος που διώκεται διεθνώς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.