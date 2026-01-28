Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Βενιζέλειο νοσοκομείο εξακολουθούν να φιλοξενούνται προσωρινά τα οκτώ ανήλικα παιδιά που ήταν θύματα κακοποίησης από τους ίδιους τους γονείς τους.

Ο 66χρονος παππούς τους, που μέχρι πρότινος είχε την επιμέλειά τους, κατηγορείται και εκείνος για κακοποίηση μετά από καταγγελία της 15χρονης εγγονής.

Ο 66χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος τον παράπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο, σήμερα (28/1) το μεσημέρι.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία λέγοντας πως ουδέποτε έδειρε τα παιδιά, τονίζοντας πως το μόνο που είχε κάνει ήταν να τους φωνάξει για να βάλει τάξη.

Το τηλεφώνημα στην αστυνομία και η… σύλληψη

Απ’ όταν οι γονείς των παιδιών προφυλακίστηκαν από τις αρχές ο 66χρονος παππούς ταξίδεψε από την Κύπρο στην Κρήτη για να αναλάβει την επιμέλεια των 8 παιδιών. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας από 2 έως 15 χρονών τα οποία είχαν κακοποιηθεί συστηματικά από την 32χρονη μητέρα και τον 44χρονο πατέρα.

Ο 66χρονος παππούς, πατέρας της 32χρονης, έγινε ο προσωρινός κηδεμόνας των παιδιών ωστόσο πριν λίγες ημέρες η 15χρονη εγγονή του εξέφρασε την επιθυμία να πάει να μείνει με την δεύτερη γιαγιά της. Τότε, ο 66χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία και τους είπε τις εξελίξεις.

Αυτό το τηλεφώνημα ήταν και η αρχή των νέων ερευνών. Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης έμαθαν από την 15χρονη πως ήθελε να φύγει επειδή ο παππούς της είχε χτυπήσει το τρίχρονο αδερφάκι της ενώ και κατά το παρελθόν είχε δείρει και τα άλλα αδερφάκια της.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην άμεση σύλληψή του και τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο τα 8 παιδιά

Μετά τη σύλληψη του 66χρονου τα 8 παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για προσωρινή φιλοξενία. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές, έχει διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος στην Παιδιατρική κλινική όπου μένουν τα παιδιά έχοντας στο πλευρό του το ιατρικό, νοσηλευτικό αλλά και διοικητικό προσωπικό.

Όλοι προσφέρουν απλόχερα την αγάπη και την στοργή τους στα παιδιά που τόσο έχουν ταλαιπωρηθεί από τους κηδεμόνες τους. Είναι συνεχώς μαζί, παίζουν, γελάνε και έχουν ένα σπάνιο δέσιμο με το ένα να προστατεύει το άλλο.

Στη φυλακή οι γονείς τους

Η οικογένεια με τα 8 παιδιά, ηλικίας από 2 έως 15 ετών φαίνεται πως ζούσε σε ένα περιβάλλον τρόμου και βίας, με συνεχείς ξυλοδαρμούς, απειλές, φωνές και χρήση ναρκωτικών ουσιών από τους γονείς, όπως έλεγαν οι πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.

Από το 2022 μέχρι και την ημέρα της σύλληψης των δύο γονέων το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει σε συνολικά έξι αναφορές στις αρμόδιες αρχές και στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να δοθεί τέλος στην κακοποίηση και να προστατευθούν τα παιδιά.

Μάλιστα, η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του ζευγαριού ήταν η έβδομη.

Η 32χρονη μητέρα και ο 44χρονος πατέρας δικάστηκαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στις 5 Δεκεμβρίου του 2025 και κρίθηκαν ένοχοι. Μάλιστα, στον 44χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, ενώ στην μητέρα το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 7 ετών και τριών μηνών.

