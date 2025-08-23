Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22/8), στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, όταν ξέσπασε φωτιά στο γήπεδο του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου.

Η πυρκαγιά εγκλώβισε δύο άτομα δίπλα από τα αποδυτήρια του γηπέδου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού δικτύου ΚΡΗΤΗ TV, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στον ηλεκτρολογικό πίνακα.

Στο σημείο, έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα και τη γυναίκα από το φλεγόμενο κτίριο.

Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένα, λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων και της εισπνοής καπνού.

Η άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών, ιδιαίτερα της γυναίκας, είναι πολύ σοβαρή.

Περίεργες οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν στην εκδοχή της αυτανάφλεξης της γεννήτριας που είχε τοποθετηθεί σε έναν μικρό χώρο.

Πληροφορίες που μεταφέρει το cretalive και ελέγχονται αναφέρουν ότι οι εγκαταστάσεις του ΕΓΟΗ δεν είχαν ρεύμα, η ΔΕΗ είχε προχωρήσει σε διακοπή, και ίσως αυτός να ήταν ο λόγος της ενεργοποίησης της γεννήτριας.

Η γεννήτρια είχε τοποθετηθεί κάτω από έναν ηλεκτρικό πίνακα.

Τί ακριβώς πήγε στραβά και τί επιχείρησαν να κάνουν οι δύο εγκαυματίες είναι προς διερεύνηση.

Ο άνδρας και η γυναίκα που τραυματίστηκαν σοβαρά φέρονται να σχετίζονται με την καντίνα που βρίσκεται δίπλα από τις εγκαταστάσεις του ΕΓΟΗ.

Για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη ενημερώνεται διαρκώς η αρμόδια Εισαγγελέας, ενώ υπάρχει συνδρομή και από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου όπου χρειαστεί.