Μεγάλο πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στο Ηράκλειο κατάφερε το τμήμα δίωξης ναρκωτικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, που προχώρησε στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε 1 κιλό και 92 γρ. κοκαΐνη.

Τα ναρκωτικά βρέθηκαν τόσο πάνω στους συλληφθέντες όσο και στους χώρους κατοικίας τους και πρόκειται για έναν 41χρονο και έναν 52χρονο που ετοιμάζονταν να ρίξουν στην αγορά μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Οι δύο συλληφθέντες, αλβανικής καταγωγής, έχουν απασχολήσει ξανά την αστυνομία για υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών και μάλιστα έχουν εκτίσει και ποινή φυλάκισης για τον ίδιο λόγο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.