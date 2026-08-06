Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με λεία 100.000 ευρώ ερευνούν οι Αρχές στο Ηράκλειο, μετά από καταγγελία κατοίκου από περιοχή του Δήμου Γόρτυνας.

Το θύμα πείστηκε να καταθέσει τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού για δήθεν επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών, καταφέρνοντας ωστόσο την τελευταία στιγμή να αποτρέψει την επιπλέον απώλεια 50.000 ευρώ.

Το χρονικό της απάτης και οι καταθέσεις στο εξωτερικό

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το θύμα επισκέφθηκε ιστοσελίδα που εμφανιζόταν να σχετίζεται με επενδύσεις και αγοραπωλησίες μετοχών.

Στη συνέχεια, οι επιτήδειοι επικοινώνησαν μαζί του και παρουσιάζοντας ένα δήθεν ελκυστικό επενδυτικό σχέδιο, κατάφεραν να τον πείσουν να προχωρήσει σε διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων.

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν έφτασαν συνολικά τις 100.000 ευρώ.

Oι μεταφορές φαίνεται να έγιναν σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, οι οποίοι βρίσκονται στη Λιθουανία και τη Γερμανία.

Γλίτωσε την τελευταία στιγμή 50.000 ευρώ

Η συνολική ζημιά θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι δράστες προσπάθησαν να του αποσπάσουν επιπλέον χρήματα.

Ωστόσο, το θύμα αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή ότι επρόκειτο για απάτη, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία πραγματοποίησης μίας ακόμη μεταφοράς ύψους 50.000 ευρώ.

Η συναλλαγή ακυρώθηκε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να διασωθεί το συγκεκριμένο ποσό.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες διερευνούν λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της καταγγελίας.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και τα ηλεκτρονικά ίχνη των δραστών, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.