Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις αστυνομικές αρχές να απασχολούνται καθημερινά πλέον με τέτοιες καταγγελίες.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το ekriti.gr, συνολικά 390 περιστατικά έχουν καταγραφεί από την αρχή του 2026 έως και το τέλος Αυγούστου στην πόλη του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου καταγράφονται ακόμη και πέντε ή έξι περιστατικά που οδηγούνται στην αυτόφωρη διαδικασία για ενδοοικογενειακή βία.

Στις υποθέσεις που έχουν διαχειριστεί οι αστυνομικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται περιστατικά διαφορετικής βαρύτητας, από απειλές και εξυβρίσεις μέχρι επιθέσεις και περιστατικά που έχουν προκαλέσει τραυματισμούς.

Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός ότι τα 390 περιστατικά αφορούν αποκλειστικά στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν περιλαμβάνονται, δηλαδή, οι υποθέσεις που καταγράφονται στα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας, από το Γάζι και τη Χερσόνησο μέχρι τις Μοίρες, το Αρκαλοχώρι, το Καστέλλι και τις υπόλοιπες περιοχές της ενδοχώρας.