Ένας αστυνομικός του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου εν ώρα εκτός υπηρεσίας, βρέθηκε στο στόχαστρο ενός επικίνδυνου περιστατικού το απόγευμα της Τρίτης (18/8), όταν εντόπισε έναν καταζητούμενο Ολλανδό στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Ο ένστολος, που βρισκόταν στην περιοχή για να κολυμπήσει, αναγνώρισε αμέσως τον άνδρα, ο οποίος είχε αποδράσει νωρίτερα από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Χωρίς να διστάσει, ο αστυνομικός επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει μόνος του, ειδοποιώντας παράλληλα τους συναδέλφους του για ενισχύσεις.

Η παρέμβασή του εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή, καθώς ο άνδρας προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Από τη μάχη αυτή ο αστυνομικός υπέστη τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός καθηκόντων για αρκετό καιρό. Η περιπέτεια έληξε λίγο αργότερα, όταν στο σημείο έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν για υποστήριξη, καταφέρνοντας τελικά να χειροποδέσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.

Πηγή: ekriti