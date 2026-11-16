Χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι τη Δευτέρα, μετά την απολογία τους, οι γονείς του αγοριού 18 μηνών που πέθανε το βράδυ της Κυριακής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, λίγες ώρες αφότου κατάπιε βενζίνη.

Η συνήγορός τους, Θένια Λαμπρινουδάκη, ανέφερε ότι και οι δύο γονείς είναι συντετριμμένοι και δυσκολεύονται ακόμη να πιστέψουν τι συνέβη. «Να σεβαστούμε το πένθος τους και να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν για την απώλεια του μικρού τους παιδιού», είπε.

Τι φέρεται να είπε η μητέρα

H μητέρα φέρεται να είπε ότι είχε πάει για λίγο στην τουαλέτα. Όσο έπλενε τα χέρια της, το αγοράκι φέρεται να βρήκε σε χαμηλό ντουλάπι ένα μπουκαλάκι με βενζίνη και να ήπιε χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί. Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, κάλεσε η ίδια το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες έδωσαν στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και το μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ. Εκεί οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Το αγοράκι διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Όπως ανέφερε η διευθύντρια της Μονάδας, Σταυρίνα Ηλία, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί πέθανε περίπου τρεις ώρες αργότερα.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.