Φυτεία κάνναβης με 1157 δενδρύλλια εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης η οποία στήθηκε μετά από πληροφορίες αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, με τη συμμετοχή αστυνομικών και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου .

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντός θερμοκηπίου ιδιοκτησίας ημεδαπού, το οποίο ενοικίαζε έτερος ημεδαπός, ανευρέθηκαν να καλλιεργούνται επιμελώς συνολικά 1.157 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 3 μέτρων τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν καθώς και 1.509 γραμμάρια κάνναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των δύο ανδρών, ηλικίας 51 και 41 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχεθήκαν τέσσερα κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια.

Μάλιστα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα που ήταν ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου ενώ ο ενοικιαστής εντοπίσθηκε σε περιοχή του Δήμου Θηβαίων και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θήβας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.