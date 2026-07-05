Κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό μιας γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα παρέλαβε τη γυναίκα και προχώρησε στη μεταφορά της στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής, το τοπίο γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα παραμένει θολό.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό συμβάν.