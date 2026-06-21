Τραγική κατάληξη είχε μια κρατούμενη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου το πρωί της Κυριακής, 21 Ιουνίου, καθώς βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αστυνομικών πηγών, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου της.

Η θανούσα, η οποία αντιμετώπιζε επί σειρά ετών σοβαρό πρόβλημα εθισμού στα ναρκωτικά, είχε μεταχθεί στο Ηράκλειο από άλλο Σωφρονιστικό Ίδρυμα όπου κρατούνταν. Αιτία της μεταγωγής της ήταν η προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη δίκη της, στην οποία ήταν κατηγορούμενη για μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Το χρονικό της σοκαριστικής υπόθεσης του 2025

Η υπόθεση είχε έρθει στο φως τον Μάιο του 2025 στο Ηράκλειο. Η γυναίκα, η οποία προφανώς αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, είχε γεννήσει εντελώς μόνη μέσα στο σπίτι της στην Αλικαρνασσό. Αμέσως μετά, έβαλε το νεογέννητο μωρό της σε μια μπλε σακούλα απορριμμάτων και το πέταξε σε κάδο της γειτονιάς, μια κίνηση που είχε καταγραφεί τότε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, παρακείμενης κατοικίας.

Όταν ο σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης και είχε πλήρη άγνοια για την εγκυμοσύνη, επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε τη γυναίκα του μέσα σε μια λίμνη αίματος. Οι απαντήσεις που έλαβε όταν τη ρώτησε τι συνέβη, με εκείνη να επικαλείται την έμμηνο ρύση της, δεν τον έπεισαν και έτσι κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και η διάσωση του βρέφους

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο αντιλήφθηκαν αμέσως ότι η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει. Ένα από τα μέλη του πληρώματος ειδοποίησε την Αστυνομία, και ταυτόχρονα άρχισε να ψάχνει στη γύρω περιοχή.

Μέσα σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι, ο διασώστης εντόπισε την μπλε σακούλα και μέσα σε αυτήν το μωρό, το οποίο ευτυχώς βρέθηκε καλά στην υγεία του, αν και ταλαιπωρημένο. Μετά την ιατρική της εξέταση, η μητέρα είχε κριθεί προφυλακιστέα.

Στο μικροσκόπιο της ιατροδικαστικής τα αίτια του θανάτου

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν αυτή τη στιγμή όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από τον θάνατο της γυναίκας, μέσα στον χώρο των κρατητηρίων.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια, εξετάζοντας αν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή αν πρόκειται για αυτοκτονία, ενδεχόμενο το οποίο θεωρείται ισχυρό και ερευνάται με προσοχή.