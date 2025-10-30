Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Η σορός ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων και σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε, του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, το βράδυ της Τετάρτης 29/10 από το Λιμενικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta 24.gr , η σορός που ανήκει σε άνδρα περίπου 55 ετών και έφερε ρούχα, περισυνελέγη από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, παρελήφθη από γραφείο τελετών και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του άνδρα.