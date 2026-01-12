Μικροπροβλήματα παρουσιάστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που πλήττει από το πρωί όλη την Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αργά το απόγευμα στο κέντρο του Ηρακλείου κατέρρευσε τμήμα γείσου στο Μέγαρο Κοθρή από την πλευρά της οδού Επιμενίδου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Πολιτική Προστασία του δήμου Ηρακλείου και η Δημοτική Αστυνομία, η οποία έσπευσε και απέκλεισε τον δρόμο για οχήματα και πεζούς για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα θα ακολουθήσει αυτοψία από κλιμάκιο μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ευτυχώς από την πτώση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Την ίδια ώρα η ιρλανδική διάβαση στο ρέμα του Κατσαμπά έκλεισε για λόγους ασφαλείας.

Ο Δήμος Ηρακλείου, με ανακοίνωσή του απευθύνει έκκληση προς τους διερχόμενους πεζούς και οδηγούς να ακολουθούν τις σημάνσεις και να μην απομακρύνουν τα εμπόδια που έχουν τοποθετηθεί.