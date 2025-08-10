Συναγερμός σήμανε σήμερα (10/8) στην Πυροσβεστική για επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του φαραγγιού της Φανερωμένης, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια και να μεταφερθεί με ασφάλεια μια γυναίκα – Ελληνίδα – ηλικίας 70 ετών.

Η 70χρονη πραγματοποιούσε πεζοπορία στο φαράγγι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ακινητοποιήθηκε στο μονοπάτι, 20 λεπτά πριν φτάσει στο μοναστήρι, αδυνατώντας να συνεχίσει την πορεία της.

Κλιμάκιο πυροσβεστών κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο όπου βρισκόταν η γυναίκα, ώστε να τη μεταφέρει στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι ανέλαβαν άμεσα την ιατρική φροντίδα και την ασφαλή μεταφορά της σε κατάλληλο σημείο.

Πηγή: neakriti.gr