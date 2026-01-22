Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν στις Γούβες Ηρακλείου, όπου ένας άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, κυνηγούσε για να σκοτώσει με τσεκούρι μια γυναίκα και το ανήλικο παιδί της.

Φωνές και ουρλιαχτά – Κάτοικοι έτρεχαν να σώσουν τη γυναίκα

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο 39χρονος άνδρας προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές με το τσεκούρι του στο αυτοκίνητο μίας νεαρής μητέρας. Στη συνέχεια, αφού την συνάντησε στο δρόμο με το ανήλικο παιδί της, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους.

Η γυναίκα για να προστατεύει το παιδί το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής. Οι φωνές και τα ουρλιαχτά σήκωσαν στο πόδι την περιοχή, με τους κατοίκους να τρέχουν για να τη βοηθήσουν.

Σε κατάσταση αμόκ

Ο 39χρονος με το τσεκούρι στο χέρι βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή δεν μπορούσαν να τον ηρεμήσουν.

Κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

«Είχα εντολή από μία φωνή να σκοτώσω»

Ο άνδρας, βρισκόμενος σε υπερένταση, έλεγε και ξανάλεγε στους αστυνομικούς ότι πρέπει να σκοτώσει. «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», έλεγε χαρακτηριστικά. Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα στο Νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.

Πηγή: patris