Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ηρακλείου ένα νέο περιστατικό που επιβεβαιώνει την ταχεία εξάπλωση του λαγοκέφαλου στα νερά της Κρήτης. Ένα τεράστιο, άκρως τοξικό ψάρι πιάστηκε στο καλάμι ερασιτέχνη ψαρά, σε περιοχή μάλιστα όπου καθημερινά απολαμβάνουν το μπάνιο τους δεκάδες λουόμενοι.

Το μέγεθος του συγκεκριμένου αλιεύματος προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς, σύμφωνα με το neakriti.gr, ξεπερνούσε σε μήκος τα 50 εκατοστά. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστα μεγάλο δείγμα του είδους, το οποίο κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής από την ακτή, σκορπώντας αναστάτωση και εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στις παράκτιες ζώνες.

Λαγοκέφαλος, ένας επικίνδυνος εισβολέας

Ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό είδος που έχει «μεταναστεύσει» τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες, αποτελεί μείζονα απειλή τόσο για το οικοσύστημα, όσο και για τον άνθρωπο.

Είναι γνωστός για την εξαιρετικά ισχυρή τοξίνη που περιέχει και για τα πολύ δυνατά του δόντια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και μεγάλες ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία.

Η αλίευση αυτού του μεγάλου δείγματος στις ακτές του Ηρακλείου έρχεται να κρούσει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη επαγρύπνηση και μεγάλη προσοχή, τόσο από τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, όσο και από τους πολίτες που κολυμπούν στις παραλίες του νησιού, καθώς ο πληθυσμός του επικίνδυνου αυτού είδους φαίνεται να εδραιώνεται και να επεκτείνεται συνεχώς στις θάλασσες της Κρήτης.