Κάτοικοι σε περιοχή του Ηρακλείου είδαν το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, έναν 76χρονο να πλησιάζει την ξηρά τροφή που είχε τοποθετηθεί για τα αδέσποτα ζώα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας φέρεται να ψέκαζε την τροφή με χλωρίνη.

Αστυνομικοί του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 76χρονο, ενώ κατάσχεσαν μία φιάλη με το υγρό. Δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιο ζώο έφαγε από την τροφή.

Σε βάρος του 76χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς. Την προανάκριση διενεργεί το ίδιο Αστυνομικό Τμήμα.