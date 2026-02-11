Ανάμεσα σε σωρούς από σκουπίδια, ποντίκια και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών έσβησε αβοήθητος ένας 40χρονος τοξικομανής στο Ηράκλειο. Τον εντόπισε χωρίς ίχνη ζωής λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης μια φίλη του σε ένα από τα παραπήγματα στα παλιά Ταμπακαριά στην περιοχή των Καμινίων.

Εκεί όπου τα τελευταία χρόνια ο ίδιος και άλλοι τοξικομανείς είχαν βρει καταφύγιο. Οι ίδιοι άνθρωποι τον άφησαν αβοήθητο όταν 37χρονος τον τραυμάτισε με μαχαίρι μετά από καυγά με κίνητρο ερωτική αντιζηλία.

Το αίμα και τα σημάδια πάλης στο πρόσωπο, πρόδιδαν τι είχε προηγηθεί. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας, η Σήμανση και Ιατροδικαστής καθώς το θύμα έφερε δύο εμφανή τραύματα ψηλά στο λαιμό και στον αριστερά θώρακα, από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς κάποιο μικρό μαχαίρι.

Παρά την αδιανόητη κατάσταση που επικρατούσε στον χώρo με σάπια στρώματα και σωρούς σκουπιδιών, όλα δείχνουν πως προηγήθηκε κάποιος καυγάς και πάλη η οποία κατέληξε στον θάνατο του 40χρονου.

Ανάμεσα σε ένα διαλυμένο καναπέ και ένα πρόχειρο τραπέζι με απλωμένα σύνεργα χρήσης ηρωίνης βρέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα του αίματος που υπήρχε στον χώρο.

Οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι το έγκλημα διαπράχθηκε πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, έπειτα από καβγά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί στο παράπηγμα το βράδυ της Τρίτης είχαν βρεθεί φίλοι του 40χρονου με τους οποίους έπινε μέχρι αργά.

Με αφορμή ερωτική αντιζηλία «για τα μάτια» της νυν συντρόφου του 40χρονου, φαίνεται να ξέσπασε καυγάς στη διάρκεια του οποίου δέχτηκε αρκετά χτυπήματα στο πρόσωπο καθώς διαπιστώθηκαν εκδορές στο πρόσωπο, τα δύο εμφανή τραύματα, πιθανότητα άλλα χτυπήματα στον κορμό αλλά και ένα μοιραίο όπως φαίνεται τραύμα στον μηρό. Ωστόσο στάθηκε αδύνατο να ελεγχθούν εξονυχιστικά σε άμεσο χρόνο και στο πλαίσιο της αυτοψίας.

Αυτό που προκαλεί οργή και αγανάκτηση είναι το γεγονός ότι τα τραύματα δεν φαίνεται να ήταν άμεσα θανατηφόρα και ο 40χρονος θα είχε επιζήσει αν δεν είχε εγκαταλειφθεί αβοήθητος. Ένα έστω ανώνυμο τηλεφώνημα θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον θάνατο, είτε ο ίδιος θα μπορούσε να είχε βγει στην παραλιακή λεωφόρο να ζητήσει βοήθεια από τους περαστικούς. Όπως φαίνεται ο ίδιος προσπάθησε με ένα φανελάκι να σταματήσει την αιμορραγία πριν πέσει λιπόθυμος και αφήσει αβοήθητος την τελευταία του πνοή.

Από την πρώτη στιγμή αστυνομικοί της Ασφάλειας προχώρησαν σε πολλές προσαγωγές ατόμων, που γνώριζαν ότι ανήκουν στο φιλικό περιβάλλον του θύματος και σύχναζαν στην περιοχή. Ανάμεσά τους και ένας 37χρονος ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που καυγάδισε με τον 40χρονο. Όλη η παρέα του οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Ηράκλειου όπου στη διάρκεια της νύχτας ο 37χρονος υποδείχτηκε από τους υπόλοιπους και στη συνέχεια ομολόγησε ότι τον τραυμάτισε.

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε τα τελευταία χρόνια στο παράπηγμα, στα ερείπια του εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος των Ταμπακαριών. Στους χώρους αυτούς βρίσκουν κατά καιρούς καταφύγιο άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ανάμεσα τους και ο 40χρονος. Γείτονες και καταστηματάρχες ήταν οι μόνοι άνθρωποι με τους οποίους είχε υποτυπώδη επικοινωνία και τον βοηθούσαν προσφέροντάς του λίγο φαγητό είτε τον βοηθούσαν να φορτίσει το κινητό του.

Πηγή: neakriti.gr