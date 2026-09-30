Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται σε σειρά διαρρήξεων και αποπειρών κλοπής από Ιερούς Ναούς προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Καστελίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πρόκειται για έναν 59χρονο, έναν 27χρονο και μία 32χρονη, οι οποίοι, δρούσαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ενώ κατά τις έρευνες στο όχημα που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Η αποκάλυψη και ο εντοπισμός των δραστών

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από απόπειρα διάρρηξης που σημειώθηκε το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου σε Ιερό Ναό σε οικισμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Καστελίου αντέδρασαν άμεσα, συλλέγοντας προανακριτικό υλικό και αξιοποιώντας στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες της περιοχής.

Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των τριών εμπλεκομένων, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η τριάδα είχε αναπτύξει συστηματική δράση από τις 9 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, έχοντας διαπράξει συνολικά μία τετελεσμένη κλοπή και τρεις απόπειρες κλοπής σε Ιερούς Ναούς της περιοχής, αφαιρώντας χρηματικά ποσά που αγγίζουν τα 300 ευρώ.

Το όχημα με τις πλαστές πινακίδες και τα διαρρηκτικά εργαλεία

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε στο επιβατικό αυτοκίνητο (Ι.Χ.Ε.) που χρησιμοποιούσε η ομάδα για τις μετακινήσεις και τις διαφυγές της, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν δύο λοστούς, ενώ διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που ανήκουν σε άλλο όχημα.

Η προανάκριση διενεργείται από τον Αστυνομικό Σταθμό Καστελίου.