Εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, δύο περιπτώσεις κλοπών δύο αγροτικών οχημάτων σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου και μια περίπτωση ζωοκλοπής, στην οποία χρησιμοποιήθηκε ένα από τα κλεμμένα οχήματα. Για τις υποθέσεις σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου, που κατηγορείται για διακεκριμένες υποθέσεις κλοπών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στις 10.04.2025 ο 34χρονος μαζί με άγνωστο άτομο έκλεψαν αγροτικό αυτοκίνητο ημεδαπού, το οποίο, κατόπιν αναζητήσεων, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή, ενώ στις 19.09.2025 και πάλι μαζί με έναν άγνωστο έως τώρα δράστη, με τη χρήση ΙΧΕ αυτοκινήτου, έκλεψαν ένα ακόμη αγροτικό αυτοκίνητο. Το όχημα μάλιστα που έκλεψαν, το χρησιμοποίησαν εν συνεχεία για τη διάπραξη ζωοκλοπής 22 αιγοπροβάτων από ποιμνιοστάσιο. Το όχημα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι του 34χρονου και στο ποιμνιοστάσιό του. Ο 34χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, (έλλειψη ενωτίων μέρους των ζώων, μη υποβολή κτηνοτροφικής δήλωσης, μη ανάρτηση πινακίδας), όπως και για παραβάσεις του νόμου περί ευζωίας ζώων, ενώ βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα αγροτικά οχήματα που είχαν κλαπεί και ανευρέθηκαν, αποδόθηκαν στους παθόντες, ενώ η προανάκριση για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων δραστών και τη διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητάς τους, συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.