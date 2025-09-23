Στην εξιχνίαση τεσσάρων περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τα Αστυνομικά Τμήματα Φαιστού και Μαλεβιζίου.

Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκε 54χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτό που προέκυψε από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών, ήταν ότι ο 54χρονος εντάχθηκε ως μέλος σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών.

Μάλιστα, προσποιούμενοι γιατρό ή αστυνομικό και με το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού προσώπου των παθόντων ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, ζητούσαν την καταβολή χρηματικού ποσού ή κοσμημάτων για τη διευθέτηση της υπόθεσής τους, ενώ ο 54χρονος είχε το ρόλο του εισπράκτορα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκαν οι τέσσερις περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Φαιστού και Μαλεβιζίου, κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2025 έως 22/09/2025. Όπως σημειώνεται, το ποσό που απέσπασαν από τους ηλικιωμένους ήταν συνολικά 87.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 54χρονος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, η σύλληψη του 54χρονου έγινε στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (22.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ο 54χρονος εντοπίστηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 34.610 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 30.000 ευρώ.

Σε χώρο που χρησιμοποιούσε επίσης, βρέθηκαν επιπλέον 4.000 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από την παράνομη δραστηριότητα του.

Πάντως, η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, επαναλήφθηκε η σύσταση για την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αγνώστους που προσπαθούν να τους πείσουν τηλεφωνικά να δώσουν χρήματα λόγω δήθεν επείγουσας ανάγκης συγγενικού ή φιλικού προσώπου.

Επίσης, να μην πείθονται οι πολίτες από τους δράστες να μιλήσουν στο τηλέφωνο με συγγενή τους, να μην δέχονται οποιαδήποτε συνάντηση με αγνώστους και να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν χρήματα. Τέλος, να έχουν πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κλπ).