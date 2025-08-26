Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς και ένα Νηπιαγωγείο στο Ηράκλειο βρέθηκε άστεγο για…150 ευρώ.

Έκπληκτοι οι γονείς των δεκάδων μαθητών διαπίστωσαν πως το 42ο Νηπιαγωγείο του Ηρακλείου, που τα τελευταία 25 χρόνια στεγαζόταν στην οδό Δριμυτηνού 58 σε κεντρική γειτονιά της πόλης, πλέον μετακομίζει καθώς τοποθετείται στο κτήριο όπου στεγάζεται ήδη το 35ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, αυτή η αλλαγή έγινε μετά από ασυμφωνία που υπήρχε ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του κτηρίου και του Δήμου Ηρακλείου.

Ο ιδιοκτήτης ήθελε να προχωρήσει σε αύξηση του ενοικίου – μετά από αρκετά χρόνια – ωστόσο ο Δήμος δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει.

«Εδώ και αρκετά χρόνια το ενοίκιο ήταν πολύ χαμηλό, με αποτέλεσμα η οικογένειά μου να μην μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά ενώ είχαμε και κάποια προβλήματα με καθυστερήσεις στην καταβολή του ενοικίου. Πριν την έναρξη της περυσινής σχολικής χρονιάς ζητήσαμε αύξηση του ενοικίου με τον Δήμο όμως να είναι ανένδοτος», επεσήμανε μιλώντας στο cretapost, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου προσθέτοντας ότι πρόκειται για μία αύξηση της τάξεως των 100 με 150 ευρώ καθώς το ενοίκιο ήταν πολύ χαμηλό!

Η άρνηση του Δήμου και η προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Ο Δήμος Ηρακλείου δήλωσε πως δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά την αύξηση (περίπου στα 1.500 με 2.000 ευρώ το χρόνο), και έτσι ο ιδιοκτήτης προσέφυγε στην Δικαιοσύνη τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το δικαστήριο, πριν από έναν μήνα, εξέδωσε απόφαση υπέρ του ιδιοκτήτη με αποτέλεσμα το Σχολείο να πρέπει να φύγει από το κτήριο όπου στεγαζόταν για 25 χρόνια!

Η πρόταση του Δήμου

Χωρίς καθυστέρηση ξεκίνησαν οι συζητήσεις, για να βρεθεί άμεσα λύση για την στέγαση του 42ου Νηπιαγωγείου, καθώς σε λίγες ημέρες αρχίζει η νέα σχολική χρονιά.

Όπως αναφέρουν πηγές στο cretapost, ο Δήμος και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισαν ως προσωρινή λύση να μεταφερθούν τα παιδιά στο κτήριο όπου στεγάζεται το 35ο Δημοτικό Σχολείο. Η απόφαση αυτή έφερε σωρεία αντιδράσεων καθώς υπάρχουν πολλά κτηριακά προβλήματα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αντιδράσεις

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε χθες στη Λότζια (σ.σ. το Δημαρχιακό Μέγαρο).

Εκεί βρέθηκαν δεκάδες γονείς τόσο των μαθητών του Νηπιαγωγείου, όσο και του Δημοτικού, που αντιδρούσαν με την πρόταση του Δήμου.

Όπως τονίστηκε από τους γονείς, «το κτήριο που στεγάζεται το 35ο Δημοτικό Σχολείο δεν φτάνει ούτε για τα δικά μας παιδιά. Είναι ήδη «μοιρασμένο» σε τρία παραρτήματα ενώ κάποια τμήματα στεγάζονται ακόμα και στο υπόγειο ή δίπλα από τον λέβητα», λέγοντας πως δεν υπάρχει χώρος για να μεταφερθούν τα νήπια.

Παρ’ όλες τις αντιδράσεις των γονέων και της αξιωματικής αντιπολίτευσης η Δημοτική Αρχή χθες ενέκρινε την απόφαση, και στις 11 Σεπτεμβρίου το 42ο Νηπιαγωγείο θα βρίσκεται μαζί με το 35ο Δημοτικό Σχολείο.

Προχειρότητα και αδιαφορία

Αυτή η υπόθεση είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή τα προβλήματα στην σχολική στέγη.

Ένα πρόβλημα, το οποίο φαινόταν ότι θα οδηγήσει στην «έξωση» του Νηπιαγωγείου, δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως. Αντίθετα, έτρεχαν την τελευταία στιγμή για να βρουν λύση.

Οι λύσεις της τελευταία στιγμής όμως, μόνο μπαλώματα θεωρούνται, τα οποία αντί να λύνουν προβλήματα δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα.

Και αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς, έχουν αντίκτυπο στα παιδιά, τα νήπια που καλούνται να φοιτήσουν σε ένα περιβάλλον ασφυκτικό, ακατάλληλο και με μηδενικό σεβασμό στις ανάγκες τους.

Από την πλευρά τους, οι γονείς αλλά και οι Εκπαιδευτικοί συνεχώς διαμαρτύρονται, ωστόσο όλες οι «φωνές», πέφτουν στο κενό!