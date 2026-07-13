Αναστάτωση προκλήθηκε σε μπαρ στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα σε περιοχή του δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όταν ένας νεαρός απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού.

Ο 19χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπηρετεί στον στρατό. Για άγνωστους λόγους, εισέβαλε στην επιχείρηση του συγχωριανού του και τον απείλησε με όπλο, ενώ δεν είχε προηγηθεί κάποιο συμβάν νωρίτερα.

Υπάρχουν αναφορές πως την στιγμή που ο νεαρός στρατιώτης έστρεψε το όπλο του προς τον ιδιοκτήτη, απειλώντας τον για την ζωή του, το πιστόλι έπεσε στο πάτωμα. Από εκεί, κάποιος το βρήκε και το πέταξε σε μια ταράτσα.

Το όπλο βρέθηκε και κατασχέθηκε, ενώ το άτομο που το πέταξε συνελήφθη για υπόθαλψη εγκληματία. Στη συνέχεια, οι αστυνομικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες και στον 19χρονο, ο οποίος είχε εγκαταλείψει το σημείο του περιστατικού.

Ο 19χρονος που σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου οδηγείται στον Εισαγγελέα, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομίας, καθώς πριν από λίγους μήνες είχε πυροβολήσει έξω από ένα σπίτι και σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθησαν χθες (12.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχανών-Αστερουσίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς δύο (2) ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατά τα περίπτωση αδικήματα της Νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα χθες (12.07.2026) απογευματινές ώρες σε περιοχή του εν λόγω Δήμου, 20χρονος φέροντας πυροβόλο όπλο περιφερόταν πέριξ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους παρευρισκόμενους θαμώνες και ιδιοκτήτες του καταστήματος.

Άμεσα από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση έτερος ημεδαπός 25χρονος παρέλαβε το όπλο και το απέκρυψε προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου. Το εν λόγω όπλο -πιστόλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων».

Πηγή: Patris