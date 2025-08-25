Ένα σοβαρό και απαράδεκτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Μεσαρά του νομού Ηρακλείου Κρήτης, όταν φαρμακοποιός έδωσε σε μωράκι, ληγμένο αντιπυρετικό σιρόπι.

Όπως δημοσίευσε το ekriti.gr, μια οικογένεια επέλεξε να μείνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Μεσαρά. Το ευχάριστο κλίμα άλλαξε όταν το παιδάκι τους, ηλικίας μόλις έξι μηνών, ανέβασε πυρετό.

Οι γονείς του αναζήτησαν αμέσως φαρμακείο ώστε να του χορηγήσουν αντιπυρετικό σιρόπι. Οι ίδιοι βρήκαν φαρμακείο, αγόρασαν το φάρμακο και συνέχισαν τις δικοπές τους, χωρίς να τους δημιουργηθούν υποψίες για το αυτονόητο, ότι η ημερομηνία λήξης είναι ελεγμένη.

Όπως όμως διαπίστωσαν κατά την επιστροφή τους πίσω στο Ηράκλειο, το σιρόπι είχε λήξει, και μάλιστα ήταν ληγμένο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Το σοβαρό αυτό συμβάν, δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό στους καταναλωτές αναφορικά με το πόσο συχνά γίνονται έλεγχοι από τους υπαλλήλους γύρω από τα φαρμακευτικά σκευάσματα.