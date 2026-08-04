Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, για φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (4/8), σε φορτηγό επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και πιο συγκεκριμένα, πάνω από τη γέφυρα της Κνωσού, στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, με οκτώ πυροσβέστες, για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακό «κομφούζιο», ενώ ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που δημιούργησε αποπνικτική ατμόσφαιρα.





Πηγή: creta24.gr