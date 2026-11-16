Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όπου ένα αγοράκι μόλις 18,5 μηνών έχασε τη ζωή του μετά την κατάποση βενζίνης.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων του παιδιού, ηλικίας 37 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Οι γονείς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το πρωί της Δευτέρας, παρέμεναν υπό κράτηση, ενώ πληροφορίες ανέφεραν ότι αναμενόταν να αφεθούν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή, καθώς η σύλληψή τους εντάσσεται στη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών της τραγωδίας.

Πώς περιέγραψε η μητέρα τα μοιραία δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από την προανάκριση, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου.

Η 31χρονη μητέρα φέρεται να κατέθεσε ότι βρισκόταν μαζί με το παιδί στο μπάνιο του σπιτιού και, ενώ η ίδια έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι διέφυγε της προσοχής της για λίγα δευτερόλεπτα.

Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με την περιγραφή της, το παιδί κατάφερε να ανοίξει ένα χαμηλό ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα, όπου υπήρχε ένα μικρό μπουκάλι με καθαρή βενζίνη, να το πιάσει και να πιει από το περιεχόμενό του.

Η μητέρα αντιλήφθηκε σχεδόν αμέσως τι είχε συμβεί, ωστόσο η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε ραγδαία και το αγοράκι έχασε τις αισθήσεις του.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον πώς και γιατί το επικίνδυνο υγρό βρισκόταν σε σημείο στο οποίο μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση ένα τόσο μικρό παιδί, καθώς και εάν προκύπτουν περαιτέρω ευθύνες για την επίβλεψή του.

Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση.

Κατά την άφιξή του δεν είχε σφυγμό και το ιατρικό προσωπικό ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν, ενώ στη συνέχεια το διασωλήνωσαν και συνέχισαν την προσπάθεια σταθεροποίησής του.

Παρά τη μάχη που δόθηκε για να κρατηθεί στη ζωή, η κατάσταση του 18 μηνών παιδιού παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη και τελικά κατέληξε πριν από τα μεσάνυχτα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού.

Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί απέκτησε πρόσβαση στη βενζίνη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον τόσο η φύλαξη του επικίνδυνου υλικού μέσα στην κατοικία όσο και το ζήτημα της επίβλεψης του παιδιού τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία.

Τα αποτελέσματα της προανάκρισης θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, οι οποίες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο γονέων.