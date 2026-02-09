Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μια 60χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, όταν δέχθηκε επίθεση από τον τριανταεπτάχρονο γιο της, μέσα στο κομμωτήριο που διατηρεί. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (7/2), με τον δράστη να εισβάλλει στην επιχείρηση και να τη χτυπά με γροθιές.

Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία εντόπισε και συνέλαβε τον 37χρονο, σχηματίζοντας δικογραφία εις βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε εκ νέου τη μητέρα του ακόμη και από τα κρατητήρια, γεγονός που οδήγησε στον σχηματισμό και δεύτερης δικογραφίας.