Πρωταγωνιστές μιας υπόθεσης που προκαλεί έντονη «δυσοσμία» στην τοπική κοινωνία φέρονται να είναι ένα ζευγάρι επιχειρηματιών με γνωστή παρουσία στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών σε κεντρική λεωφόρο της πόλης, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές, λειτούργησε ως «βιτρίνα» για τη συγκρότηση και δράση μιας αδίστακτης εγκληματικής οργάνωσης που εκμεταλλευόταν και εκβίαζε αλλοδαπούς εργάτες, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η έκταση της έρευνας αποτυπώνεται στους αριθμούς: 21 συλλήψεις, 32 κατηγορούμενοι, 48 μετανάστες –κυρίως Πακιστανοί– ως επιβεβαιωμένα θύματα, ενώ ακόμη 212 περιπτώσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η υπόθεση «έτρεχε» για μήνες από την Ασφάλεια Ηρακλείου

Οι αρχές κάνουν λόγο για πολυμελή, οργανωμένη και επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με συνεχή δράση τουλάχιστον από το 2024.

Εκτιμάται ότι συγκροτήθηκε και λειτούργησε πίσω από τη νόμιμη βιτρίνα της επιχείρησης, η οποία από το 2021 παρείχε γραμματειακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, καθώς και υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης. Σταδιακά, ωστόσο, μετατράπηκε σε μηχανισμό οργανωμένου εγκλήματος, αξιοποιώντας –κατά τις ίδιες πηγές– τις νομοθετικές αλλαγές για τη μετάκληση εργατών γης από τρίτες χώρες.

Ως εγκέφαλος της οργάνωσης εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης του ΚΕΠ, με τη σύζυγό του να φέρεται ως υπαρχηγός.

Μάλιστα, το όνομά της έχει καταγραφεί και σε επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Πληροφορίες της «Ζούγκλας» αναφέρουν ότι η ίδια συνδέεται συγγενικά (με κουμπαριά) με γνωστό κυβερνητικό πολιτικό του Ηρακλείου και πρώην υπουργό.

Κατά τις έρευνες στο σπίτι τους εντοπίστηκε μεταξύ άλλων, το ποσό των 144.370 ευρώ, τραπεζικές κάρτες αλλοδαπών, καθώς και έγγραφα και ατζέντες με στοιχεία αλλοδαπών και καταγραφές χρηματικών ποσών. Βρέθηκαν επίσης στοιχεία που σχετίζονται με εικονικές συμβάσεις εργασίας.

Στα γραφεία του ΚΕΠ κατασχέθηκαν επιπλέον 2.275 ευρώ, δύο διαβατήρια αλλοδαπών και ατζέντα με ιδιόχειρες σημειώσεις, όπου καταγράφονταν ονόματα και ποσά.

Στην κορυφή της ιεραρχίας φέρεται να βρισκόταν το ζευγάρι των ιδιοκτητών, που κατηγορείται για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Έφερναν με πλαστά έγγραφα και εκβίαζαν μετανάστες εργάτες γης

Μέσω ενός πολυσύνθετου μηχανισμού, φέρονται να οργάνωναν την κατασκευή πλαστών εγγράφων που επέτρεπαν την έλευση αλλοδαπών στην Κρήτη, με τη συμβολή υπαλλήλων του ΚΕΠ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και για πλήθος αδικημάτων, όπως εμπορία ανθρώπων, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής, παρακράτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη κατακράτηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις.

Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε τον κεντρικό συντονισμό, κατευθύνοντας τους ρόλους εργοδοτών και μεσαζόντων. Εισέπραττε χρήματα από τους τελευταίους, τα οποία προέρχονταν από την εκμετάλλευση των αλλοδαπών: είτε ως αποπληρωμή «χρέους» για την είσοδο και παραμονή τους στη χώρα είτε ως καταβολές για ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να μπορούν να αιτηθούν άδεια διαμονής και να διατηρείται η εικόνα νόμιμης απασχόλησης.

Ο ίδιος απέφευγε άμεσες συναλλαγές με τα θύματα, διατηρώντας επαφές μόνο με μεσάζοντες και εικονικούς εργοδότες. Οι τελευταίοι επίσης δεν έρχονταν σε άμεση επαφή με τους αλλοδαπούς, ώστε να διασφαλίζονται τα «στεγανά» του κυκλώματος. Οι «ταρίφες» κυμαίνονταν από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με το είδος των εγγράφων που υπόσχονταν.

Πέντε από τους συλληφθέντες αλλοδαπούς λειτουργούσαν ως κρίσιμοι ενδιάμεσοι, προσεγγίζοντας ομοεθνείς τους και υποσχόμενοι εργασία και εξασφάλιση εγγράφων, όπως ιατρικές βεβαιώσεις που θα αποδείκνυαν πολυετή παραμονή στη χώρα, προκειμένου να αποκτήσουν τη λεγόμενη «μπλε κάρτα».

Τρεις Πακιστανοί, που φέρονται να εμπλέκονται, δραστηριοποιούνταν υπό την κάλυψη ψιλικατζίδικου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου και συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 28.520 ευρώ, έγγραφα μετακλήσεων, υπολογιστές, καταγραφικό και τραπεζικές κάρτες άλλων αλλοδαπών.

Φέρονται να εντόπιζαν άτομα από τη χώρα τους για μετακλήσεις, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι λειτουργούσαν και ως «δεσμοφύλακες». Δώδεκα Πακιστανοί που εντοπίστηκαν στην ίδια περιοχή θεωρούνται τα πιο πρόσφατα θύματα και καλούνται να καταθέσουν.

Καθοριστική εμφανίζεται και η συμβολή εικονικών εργοδοτών – περίπου 20 άτομα, κυρίως από χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται δύο ζευγάρια και μία μητέρα με τον γιο της, οι οποίοι φέρονται να υπέγραφαν έγγραφα για δήθεν απασχόληση μετακλητών εργατών γης.

Οι συμβάσεις αυτές ήταν εικονικές και στόχευαν αποκλειστικά στη διευκόλυνση εισόδου και παραμονής των αλλοδαπών, χωρίς πραγματική εργασιακή σχέση. Στη συνέχεια, καταστρατηγούνταν η μεταναστευτική νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστούν άδειες διαμονής ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο συγκεκριμένος πυρήνας κατηγορείται επίσης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για αδικήματα όπως εμπορία ανθρώπων, διευκόλυνση παράνομης εισόδου, παρακράτηση εγγράφων, νομιμοποίηση εσόδων, υφαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων και απάτη κατά του Δημοσίου.

Έντεκα από αυτούς συνελήφθησαν, καθώς φέρονται να παρακρατούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα και να εξανάγκαζαν αλλοδαπούς να εργάζονται για λογαριασμό τους, κρατώντας τις αμοιβές.

Οι υπόλοιποι φέρονται να είχαν αντίστοιχη συμπεριφορά, χωρίς όμως να προκύπτει ότι κατακρατούσαν έγγραφα. Ο καθένας εμφανιζόταν να απασχολεί από δύο έως πέντε αλλοδαπούς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί από τους εικονικούς εργοδότες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αδικήματα όπως ζωοκλοπή, οπλοφορία και οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, διακεκριμένες κλοπές, απειλές, ακόμη και απόπειρες ανθρωποκτονίας ή συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις.

Από την ανάλυση των στοιχείων, η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι το κύκλωμα διαχειρίστηκε χιλιάδες υποθέσεις αλλοδαπών, με τα παράνομα κέρδη να φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη χθεσινή επιχείρηση κατασχέθηκαν συνολικά 200.000 ευρώ σε μετρητά, έγγραφα, διαβατήρια, «καυτές» ατζέντες, πολυτελή οχήματα, όπλα και πυρομαχικά.

Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα Ηρακλείου τα 21 άτομα που εμπλέκονται, κατά περίπτωση, στο κύκλωμα.

Πηγή: neaktiti.gr