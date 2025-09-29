Στην αντεπίθεση περνάει ιερέας σε χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος μηνύει την πρώην πρεσβυτέρα αλλά και τον γιο του για ενδοοικογενειακή βία αλλά και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που απασχόλησε προ ημερών τις διωκτικές Αρχές του νομού Ηρακλείου, με τον μηνυτή κληρικό να αναφέρει ότι φοβάται ακόμα και για τη σωματική του ακεραιότητα, ζητώντας να τοποθετηθεί στο κινητού του punic button.

Η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών σχετίζεται με τις περιουσιακές διαφορές που έχουν προκύψει μετά την απόφαση του κληρικού με την πρώην παπαδιά να βάλουν τέλος στην κοινή τους ζωή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patris.gr, «μήλον της έριδος» έχει αποτελέσει ένα αγροτεμάχιο, που διεκδικείται τόσο από τον ιερέα όσο και από την πρώην σύζυγό του.

Σε όλο αυτό έχει προστεθεί και ο 19χρονος γιος του, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του, στο πρόσφατο παρελθόν τον έχει χτυπήσει, καθώς έχει συνταχθεί με το μέρος της μητέρας του.