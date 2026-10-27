Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ο 67χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνει ταχύτατα στο σημείο για να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ενδείξεις για σκόπιμη πτώση

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, το συμβάν δεν φαίνεται να αποτελεί ατύχημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο άνδρας έπεσε σκόπιμα από το άγαλμα, επιχειρώντας να δώσει τέλος στη ζωή του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια.