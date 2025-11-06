Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ένα τεράστιο «ποτάμι» σχηματίστηκε από την έντονη νεροποντή και διαπέρασε τους δρόμους στο Παλαιόκαστρο Ηρακλείου, το απόγευμα της Πέμπτης 6/11.

Οι κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως βλέπετε στο βίντεο, δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους:

Αντίστοιχες εικόνες είχαμε και μια «ανάσα» από το κέντρο του Ηρακλείου, στον Γιόφυρο, στη Φοινικιά και στις Μαλάδες, ενώ η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη «σάρωσε» με ισχυρές καταιγίδες και τα Χανιά.

Η μετακίνηση των οχημάτων κατέστη δύσκολη σε διάφορα σημεία. Οι οδηγοί, ούτως ή άλλως, σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλουν να είναι προσεκτικοί.

Επί ποδός βρίσκονται οι τοπικές Αρχές και η Πολιτική Προστασία, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Το μπουρίνι που «χτύπησε» αιφνιδιαστικά την πόλη και τα περίχωρα είχε ως αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα να καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού. Σε δρόμους όπως ο Ηράκλειο – Βούτες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, τμήματα του δρόμου έχουν πρακτικά μετατραπεί σε χειμάρρους.

Παράλληλα, αναφορές υπάρχουν και για κατολισθήσεις μικρής έκτασης σε ορεινές διαδρομές, χωρίς ωστόσο – μέχρι στιγμής – να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

με πληροφορίες από: Nea Kriti – Cretalive