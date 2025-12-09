Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μετά τη συνάντηση και τον αποκλεισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους στήνοντας… ψησταριές έξω από το κτίριο, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, όπου παραμένουν συγκεντρωμένοι.

Μπορεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης εδώ και δύο ημέρες να έχουν κατακλείσει τις ειδήσεις με τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους, δεν ξεχνούν όμως ότι είναι Κρητικοί και κρητικός χωρίς να κάνει ένα διάλλειμα για να φάει έναν μεζέ και να πιεί μια ρακή δεν υπάρχει.

Στα σοβαρά τώρα, όπως δημοσίευσε το partis.gr οι αγρότες επισημαίνουν, η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί τη δυναμική που ανέδειξαν οι πρόσφατες δράσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν με την ίδια ένταση μέχρι να υπάρξει ουσιαστική και συγκεκριμένη απάντηση στα αιτήματά τους.

«Δείξαμε τη δύναμή μας στο αεροδρόμιο – η κυβέρνηση πρέπει πλέον να μας λάβει σοβαρά υπόψη», δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου.

«Αποδείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε στο αεροδρόμιο και αυτό δεν γίνεται να το αγνοεί η κυβέρνηση, ούτε να μας αντιμετωπίζει σαν να είμαστε κλέφτες», τονίζουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν προχωρήσει και σε αποκλεισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, ξεκαθάρισε πως «αν δεν λάβουμε άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση στα αιτήματα που καταθέσαμε σήμερα, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν ακόμη περισσότερο. Δεν υποχωρούμε και δεν αποχωρούμε».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, σημείωσε ότι «τα βασικά μας αιτήματα είναι να μας αποδοθούν τα στρέμματα μέσω της τεχνικής λύσης για να μπορέσει να πληρωθεί ο κόσμος. Αν δεν προλάβουν να γίνουν οι έλεγχοι τώρα, να γίνουν αργότερα και όσοι δεν είναι νόμιμοι να επιστρέψουν τα ποσά. Ο κόσμος πρέπει να πληρωθεί για να μπορέσει να κάνει γιορτές. Είναι μεγάλη αδικία για την Κρήτη. Δεν λαμβάνουμε τα χρήματα που μας αναλογούν με βάση την παραγωγή μας και αυτό είναι ξεκάθαρο».

Και για να το κλείσουμε σχετικά εύθυμα, οι μαντινάδες στη Κρήτη δεν είναι ποτέ τυχαίες:

Πολύ φαΐ, πολλή ρακή, γλέντια και μαντινάδες

εκάμανε τσι Κρητικούς άντρες και λεβεντάδες