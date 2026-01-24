Οι πληροφορίες που έφτασαν στο τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου για τη δράση νεαρού άνδρα ήταν συγκεκριμένες.

Εδώ και καιρό οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση και το απόγευμα της Παρασκευής τον ακινητοποίησαν έξω από το σπίτι του σε περιοχή του Γαζίου μέσα σε ένα αυτοκίνητο μαζί με έναν 27χρονο.

Στην κατοχή τους εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα χασίς ενώ ακολούθησαν έρευνες σε οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το σπίτι στην περιοχή του Γαζίου το χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα. Όταν βγήκαν από εκεί κρατούσαν δύο συσκευασίες με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και μετέβησαν στην οικία του 27χρονου.

Άμεσα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στις εν λόγω οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -6.815- γραμμάρια κάνναβης

• -504,7- γραμμάρια κοκαΐνης

• -5- ζυγαριές ακριβείας

• το χρηματικό ποσό των -7.500- ευρώ και

• τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου και συμμετείχαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνεργασία αστυνομικών Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΠΗΓΗ: patris.gr