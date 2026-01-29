Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (29/1), νωρίς το μεσημέρι, στο Ηράκλειο, όταν οι ισχυροί νοτιάδες προκάλεσαν την κατάρρευση τμήματος τοίχου κατοικίας στη Νέα Αλικαρνασσό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποκολλήθηκε μέρος τοίχου από σπίτι πρώτου ορόφου, με σοβάδες και τούβλα να πέφτουν στο οδόστρωμα, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρχαν διερχόμενοι πεζοί την ώρα του συμβάντος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στην απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών από το δρόμο και απέκλεισε την περιοχή με ειδική σήμανση, προκειμένου να ενημερωθούν οδηγοί και πεζοί και να αποφευχθούν περαιτέρω ατυχήματα.

Την ίδια ώρα, προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι και σε άλλες περιοχές της πόλης, με πτώσεις δέντρων και μικροζημιές, ενώ η ατμόσφαιρα παρέμεινε ιδιαίτερα αποπνικτική λόγω της αφρικανικής σκόνης. Οι αρμόδιες Αρχές απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες για αυξημένη προσοχή και περιορισμό άσκοπων μετακινήσεων.