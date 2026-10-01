Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης κατά τη διαδικασία απόπλου του ταχύπλοου επιβατηγού-οχηματαγωγού «EUROCHAMPION JET», σημαίας Κύπρου, όταν διαπιστώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα πρόωσης του πλοίου.

Το πλοίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Θήρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά, μεταφέροντας 777 επιβάτες και 4 επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα.

Αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες για την απεμπλοκή του κάβου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να επιτραπεί η ασφαλής αναχώρηση του σκάφους για τον προορισμό του.