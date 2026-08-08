Η Ομάδα «Δικαίωμα στην Πόλη», ανέλαβε την ευθύνη για τις φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους στην πρόσοψη του κτηρίου της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Δημοσίευσε μάλιστα και βίντεο από τη… δράση των κουκουλοφόρων.

Η ανακοίνωση της Ομάδας «Δικαίωμα στην Πόλη»

Η Αστυνομία είναι για όποιον και όποια έχει μάτια ένας κατοχικός στρατός. Κι αν κάποιοι μπάτσοι είναι ανοιχτά δολοφόνοι Ρομά, αναπήρων, μεταναστών και αναρχικών, άλλοι επιτελούν τον ρόλο του μιζερόμπατσου, του μαλάκα της καθημερινής ζωής. Αυτόν τον ρόλο κατέχει η δημοτική αστυνομία.

Στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον, με τους ρυθμούς ζωής και εργασίας, το να έχεις ιδιωτικό όχημα είναι απαραίτητο, αφού η δημόσια συγκοινωνία είναι ανύπαρκτη και τα νοίκια του κέντρου απλησίαστα. Σε αυτή τη δαπανηρή και ρυπογόνα συνθήκη έχεις να αντιμετωπίσεις και την δημοτική αστυνομία, η οποία δεν έχει αφήσει άγραφο ούτε καροτσάκι λαϊκής -εκτός φυσικά αν είναι τουρίστα.

Για να μην αδικούμε όμως το έργο των μεγαλύτερων πουθενάδων του μπατσικού συμπλέγματος, θα αναφέρουμε και μερικές από τις άλλες δραστηριότητές τους, όπως το να στέκονται έξω από το Δημαρχείο του δημοκρατικού Ηρακλείου ή να γράφουν και να τραμπουκίζουν καλλιτέχνες του δρόμου, μη τυχόν και υπάρξει δραστηριότητα στο δημόσιο πεδίο χωρίς της άδεια του κράτους.

Το κράτος θέλει να μεσολαβεί και να βγάζει κέρδος από κάθε πτυχή της ζωής μας, από το κλείσιμο των τελευταίων δημοτικών πάρκινγκ, για χατίρι των ιδιωτών, μέχρι την απαγόρευση οποιασδήποτε καλλιτεχνικής και μη παρουσίας στο δημόσιο χώρο. Θέλει να ελέγχει τί κάνουμε, πώς και πού και να βγάζει και κέρδος από αυτό.

Γι’ αυτό και εμείς, για το καλωσόρισμα των 30 νέων τους συναδέλφων, ανακαινίσαμε την πρόσοψη του κτηρίου με τρόπο που πιστεύουμε ότι ταιριάζει καλύτερα στα συναισθήματα των δημοτών.

Την Παρασκευή 24/7 πραγματοποιήσαμε φθορές στην είσοδο του κτηρίου της δημοτικής αστυνομίας, ασκώντας και εμείς με την σειρά μας το δικό μας “δικαίωμά στην πόλη”.

Ομάδα “Δικαίωμα στην Πόλη”»