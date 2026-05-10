Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι έπειτα από απόφαση του Δημάρχου, το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών θα παραμείνει κλειστό αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και για να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου, ώστε να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές Αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας.

