Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (27.09.2025) στο Ηράκλειο μετά από κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΠΑΓΝΗ.

Ένας 20χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), μετά την επιβεβαίωση κρούσματος μηνιγγίτιδας.

Ο νεαρός νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ ερευνώνται οι δια ζώσης επαφές του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από τους ειδικούς.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα(27/9), εντοπίστηκε θετικός στον ιό του Δυτικού Νείλου, ένας άνδρας σε χωριό στην Κρήτη. Ο 60χρονος επίσης μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.