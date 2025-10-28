Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Στο νοσοκομείο κατέληξε γυναίκα από τη Σομαλία, μετά από κτυπήματα στο πρόσωπο και όλο της το σώμα, που δέχτηκε από τον σύντροφό της, που είναι υπήκοος Σουδάν.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή της Χερσονήσου, που διέμεναν και το βράδυ της Δευτέρας (27/10) , όταν οι φωνές της γυναίκα ξεσήκωσαν τους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Τελικά οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 24χρονο από το Σουδάν, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της συντρόφου του την έπιασε από το λαιμό και την χτυπούσε στο πρόσωπο και στο σώμα με χέρια και πόδια.

Πηγή: Patris.gr