Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην Άρβη του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 25χρονο υπήκοο Πακιστάν, ο οποίος δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα με μαχαίρι ύστερα από έντονο διαπληκτισμό με δύο ομοεθνείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε όταν ο 25χρονος ξεκίνησε να εργάζεται στον ίδιο εργοδότη με τους δύο άλλους άνδρες, επίσης πακιστανικής καταγωγής.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους, οδηγώντας αρχικά σε φραστικό καβγά. Πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με έναν από τους δύο άνδρες να επιτίθεται με μαχαίρι εναντίον του 25χρονου, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα, στα πλευρά και στα χέρια.

Από το νοσοκομείο στα κρατητήρια

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βιάννου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ακολούθως μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύτηκε και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής διερεύνησης του περιστατικού, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Ως αποτέλεσμα, συνελήφθη για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα και οδηγήθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου.