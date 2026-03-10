Στη σύλληψη ενός ανηλίκου, που είναι μαθητής Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ο ανήλικος, μαζί με δύο ακόμη άτομα (εκ των οποίων ο ένας έχει ταυτοποιηθεί), χθες, Δευτέρα 9 Μαρτίου, νωρίς το βράδυ, στον αύλειο χώρο του σχολείου προκάλεσαν μικρής έκτασης έκρηξη, χρησιμοποιώντας γκαζάκια βουτανίου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σήμερα (10/3) η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του ανήλικου μαθητή, αλλά και της μητέρας του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.