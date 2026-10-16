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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Λύκειο Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μαθητής του σχολείου υπέστη ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος κούνησε μια καρέκλα και ένιωσε να τον «χτυπάει» το ρεύμα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εξετάσεις και ο μαθητής τώρα είναι καλά στην υγεία του.