Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων αναστάτωσε την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, όταν έδωσαν «ραντεβού για ξύλο» μέσα σε σχολείο στην περιοχή της Θερίσσου.

Συνολικά πέντε 14χρονοι συμμετείχαν στον καβγά, ο οποίος ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, αφήνοντας πίσω του έναν τραυματία.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους μαθητές δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι το παιδί υπέστη κάταγμα στη μύτη, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η εισαγωγή του για νοσηλεία.

Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για να διαλευκάνουν τα αίτια του καβγά και τον ακριβή ρόλο που διαδραμάτισε κάθε συμμετέχοντας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη πέντε γονέων των εμπλεκόμενων ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας.

Πηγή: neakriti