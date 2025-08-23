Δύο άτομα με καταγωγή από Αίγυπτο και Παλαιστίνη αντίστοιχα, συνελήφθησαν την Πέμπτη 21/8 στην περιοχή του Καράβολα στην παραλιακή του Ηρακλείου από αστυνομικούς της Χερσονήσου και της ΟΠΚΕ.

Όπως δημοσίευσε το patris.gr, η σύλληψή τους έγινε μετά από επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν χιλιάδες χάπια, ανάμεσά τους και το γνωστό χάπι Captagon, το οποίο συχνά συνδέεται με τους τζιχαντιστές.

Μαζί με αυτά, βρέθηκαν επίσης χάπια έκσταση και περίπου ένα κιλό κάνναβης, για τα οποία οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τις Αρχές, διατηρούσαν ένα σταθερό πελατολόγιο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες παρακολουθούνταν για αρκετές ημέρες, με την παρακολούθηση να αποκαλύπτει ότι προμήθευαν ναρκωτικά σε περιοχές του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και των Μαλίων. Ειδικότερα, τα χάπια Captagon διακινούνταν προς 20 ευρώ το καθένα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, η συνολική αξία των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν ανέρχεται σε 75.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι τα ναρκωτικά προμηθεύτηκαν από την Αθήνα, όμως δεν έχει διαπιστωθεί εάν ένας από τους συλληφθέντες ταξίδεψε στην πρωτεύουσα για να τα παραλάβει.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο ένας από τους κατηγορούμενους είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί.

Το συγκεκριμένο ναρκωτικό (Captagon) για κάποια χρόνια θεωρείτο ότι δημιουργούσε σούπερ στρατιώτες, αλλά τα καταναλώνουν κυρίως νέοι που διασκεδάζουν.

Πρόκειται για συνθετική αμφεταμίνη η οποία χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του ‘60 για τη θεραπεία της ναρκοληψίας και του συνδρόμου ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Το Captagon όμως προκαλούσε παρενέργειες και εθισμό και γρήγορα αποσύρθηκε ενώ σταμάτησε να πωλείται το 1986.

Στο τέλος της δεκαετία του 1990 εμφανίστηκαν χάπια με το όνομα Captagon που όμως δεν ήταν τα παλαιότερα. Πωλούνται παράνομα και περιέχουν αμφεταμίνη ανάλογη αυτής που πωλείται στους δρόμους του Άμστερνταμ. Η αμφεταμίνη χρησιμοποιήθηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως διεγερτικό και κατά της κοπώσεως των στρατιωτών.

Κάπως έτσι σήμερα συνδέθηκε με τη βιαιότητα των τζιχαντιστών αν και πλέον είναι σαφές ότι δεν οφείλεται στη χρήση του Captagon. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί του χαπιού θεωρούνται οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν προχθές το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, δύο -2- αλλοδαποί ηλικίας 38 και 31 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων που περιήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τους δύο αλλοδαπούς, από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών αφού εντοπίστηκαν πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ίδιους και έρευνες στις οικίες τους.

Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -276- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-3.733- ναρκωτικά δισκία,

ζυγαριά ακρίβειας και

-2- κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.