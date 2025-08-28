Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 6 και 14 ετών προσπαθούσαν να μεταπείσουν τη μητέρα τους να μην πέσει στο κενό από το μπαλκόνι του δωματίου όπου διέμεναν.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες την τραβούσαν από τα ρούχα. Τα ουρλιαχτά των παιδιών ξεσήκωσαν τους ενοίκους ξενοδοχείου στο Ηράκλειο.

Στους άλλους ορόφους έμεναν δόκιμοι αστυνομικοί που ενημέρωσαν το κέντρο Άμεσης Δράσης και με την βοήθεια των συναδέλφων τους κατάφεραν να αποτρέψουν την τραγωδία.

Η γυναίκα ήρθε στο Ηράκλειο με τα δύο ανήλικα παιδιά της για να περάσει μερικές μέρες κοντά στον σύζυγο της, που εργάζεται αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, η γυναίκα φέρεται να είχε καταναλώσει και ποσότητα αλκοόλ.

Οι αστυνομικοί την μετέφεραν στην ψυχιατρική κλινική όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: patris.gr