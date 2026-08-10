Μια ιδιαίτερη οικογενειακή υπόθεση κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, μετά από αμοιβαίες καταγγελίες που υπέβαλαν μία μητέρα και η 20χρονη κόρη της.

Η αρχική κινητοποίηση των αστυνομικών προκλήθηκε από την αναφορά της μητέρας, η οποία κατήγγειλε τη νεαρή για χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Κατά την παρουσία των αστυνομικών στο σημείο, πραγματοποιήθηκε έλεγχος κι εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κάνναβης στην κατοχή της 20χρονης. Το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης ανέλαβε αμέσως το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Η υπόθεση όμως πήρε γρήγορα νέα τροπή, καθώς η 20χρονη πέρασε στην αντεπίθεση, προβαίνοντας σε επίσημη καταγγελία σε βάρος της μητέρας της και υποστηρίζοντας ότι είχε υποστεί σωματική βία από εκείνη.

Την έρευνα για τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές της ίδιας οικογενειακής διαμάχης να εξετάζονται παράλληλα από διαφορετικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.